Due uomini palestinesi hanno sparato a un posto di blocco dell’esercito, ferendo cinque israeliani: martedì in Israele si vota
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Fonte: il Post
Netanyahu ha ordinato di isolare la Cisgiordania dopo un attacco armato a Hebron
23 Ott 2026 • 0 commenti
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