Non è chiaro però quando l’operazione sia stata ordinata, né quando dovrebbe iniziare e quante o quali occupazioni riguardi
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Fonte: il Post
Netanyahu ha ordinato lo smantellamento di alcuni insediamenti illegali in Cisgiordania
7 Set 2026 • 0 commenti
Non è chiaro però quando l’operazione sia stata ordinata, né quando dovrebbe iniziare e quante o quali occupazioni riguardi
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