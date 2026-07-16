Dopo le provocazioni dei calciatori argentini sulle isole Falkland/Malvinas ha detto che il Regno Unito dovrebbe rafforzare la marina militare, addirittura
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Fonte: il Post
Nigel Farage ha preso molto male la sconfitta contro l’Argentina
16 Lug 2026 • 0 commenti
Dopo le provocazioni dei calciatori argentini sulle isole Falkland/Malvinas ha detto che il Regno Unito dovrebbe rafforzare la marina militare, addirittura
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