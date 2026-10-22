Una settimana dopo le quattro sconfitte in Champions League sono arrivate quattro vittorie, con tanti gol e un gioco più “europeo”
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Fonte: il Post
No, le squadre italiane non dovevano «tornare a difesa e catenaccio»
22 Ott 2026 • 0 commenti
Una settimana dopo le quattro sconfitte in Champions League sono arrivate quattro vittorie, con tanti gol e un gioco più “europeo”
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