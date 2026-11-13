Non ci siamo appena estinti, vero?

Se state leggendo questa introduzione, Heinz von Foerster aveva torto. Nel 1960, in un articolo pubblicato insieme a due colleghi, l’illustre scienziati austriaco aveva previsto che il 13 novembre 2026 tutti gli esseri umani sarebbero morti spiaccicati gli uni sugli altri. Un video di Amedeo Balbi spiega la storia dell’equazione dell’apocalisse.

L’articolo, pubblicato su Science, era una semplice estrapolazione dai dati della crescita demografica degli ultimi due millenni (per come erano conosciuti nel 1960). Nel modello degli scienziati non era semplicemente esponenziale, ma iperbolica, dato che man mano che cresceva l’umanità stava anche imparando a utilizzare sempre nuove risorse: matematicamente, sarebbe cresciuta fino all’infinito nello spazio di poco più di una sessantina d’anni, e a quel punto l’umanità non sarebbe morta di fame, ma semplicemente schiacciata dalla propria stessa massa. Ovviamente gli autori non si aspettavano davvero che succedesse questo, ma volevano porre l’attenzione sull’esplosione demografica che il mondo stava vivendo allora e sui suoi rischi: nel 1975 un altro articolo notò che la crescita dei quindici anni precedenti aveva in effetti seguito la curva di Von Foerster. Come sappiamo, le cose poi cambiarono, e ad oggi il tasso di fertilità globale sta raggiungendo abbastanza rapidamente la soglia di sostituzione. L’articolo rimane importante, però, come esempio di cosa ci si può aspettare da un modello matematico.