Non ci siamo appena estinti, vero?

Se state leggendo questa introduzione, Heinz von Foerster aveva torto. Nel 1960, in un articolo pubblicato insieme a due colleghi, l’illustre scienziati austriaco aveva previsto che il 13 novembre 2026 tutti gli esseri umani sarebbero morti spiaccicati gli uni sugli altri. Un video di Amedeo Balbi spiega la storia dell’equazione dell’apocalisse.
L’articolo, pubblicato su Science, era una semplice estrapolazione dai dati della crescita demografica degli ultimi due millenni (per come erano conosciuti nel 1960). Nel modello degli scienziati non era semplicemente esponenziale, ma iperbolica, dato che man mano che cresceva l’umanità stava anche imparando a utilizzare sempre nuove risorse: matematicamente, sarebbe cresciuta fino all’infinito nello spazio di poco più di una sessantina d’anni, e a quel punto l’umanità non sarebbe morta di fame, ma semplicemente schiacciata dalla propria stessa massa. Ovviamente gli autori non si aspettavano davvero che succedesse questo, ma volevano porre l’attenzione sull’esplosione demografica che il mondo stava vivendo allora e sui suoi rischi: nel 1975 un altro articolo notò che la crescita dei quindici anni precedenti aveva in effetti seguito la curva di Von Foerster. Come sappiamo, le cose poi cambiarono, e ad oggi il tasso di fertilità globale sta raggiungendo abbastanza rapidamente la soglia di sostituzione. L’articolo rimane importante, però, come esempio di cosa ci si può aspettare da un modello matematico.
Un modello può essere molto efficace nel descrivere il passato senza essere necessariamente affidabile nel prevedere il futuro. Questo non significa che non possiamo fare previsioni scientifiche, anzi ne abbiamo bisogno, ma dobbiamo sempre chiederci quali ipotesi ci sono dietro una previsione, quanto sono solide queste ipotesi e soprattutto quanto è plausibile che continuino a valere. E dobbiamo ricordarci che quando studiamo i sistemi complessi, come le società umane, le previsioni possono diventare particolarmente difficili, proprio perché gli esseri umani non sono spettatori passivi del proprio futuro. Possono cambiare comportamento, possono prendere decisioni, reagire alle informazioni, modificare il corso degli eventi. In un certo senso una previsione può contribuire a cambiare la realtà che cerca di descrivere.
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