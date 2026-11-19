Un campanello d’allarme sulla crescente mancanza di voci tenorili, le guide della melodia nei cori.

Il concerto della Taunton Madrigal Society nel novembre 1926 fu un trionfo. La sala da ballo nel sudovest dell’Inghilterra era “affollata oltremisura”, scrisse un giornale locale. I bis furono numerosi. Eppure l’evento si concluse in tono minore. Il coro aveva un disperato bisogno di tenori, spiegò uno dei suoi membri. Forse qualcuno tra il pubblico voleva proporsi?

Un articolo dell’Economist (disponibile dopo registrazione, ma disponibile in traduzione su Internazionale) dal titolo “The world is suffering from a shortage of tenors” sul problema della carenza di tenori, ha ispirato una puntata del podcast “Voi che sapete…” della Radiotelevisione Svizzera, dove le conduttrici Lucia Bentoglio e Barbara Tartari intervistano Alberto Sala, docente al PIAMS e dal 2025 Maestro di Cappella del Duomo di Milano, e Diego Cossu, tenore e foniatra, specialista in Audiologia e Foniatria ed esperto di vocologia artistica sul problema della scarsità di voci tenorili.

Nel podcast affrontano vari temi correlati, fra cui

… ruolo del tenore nella scrittura corale, sul rapporto tra voce naturale e voce educata, sulle condizioni che aiutano o ostacolano la formazione dei cantori, e più in generale sullo stato di salute del canto corale oggi.

Lo stesso articolo dell’Economist ne ha ispirato uno del Bo Live dal titolo “Scarsità di tenori nei cori: una mancanza da non trascurare“, dove viene intervistato Manolo da Rold, docente di musica d’insieme e repertorio corale del Conservatorio Pollini di Padova.

Il problema della carenza di tenori nei cori è una difficoltà diffusa in molti Paesi. Secondo gli esperti, questa voce è da sempre la più difficile da reperire perché richiede particolari caratteristiche vocali e competenze tecniche, come la capacità di raggiungere note acute e utilizzare il falsetto.

In questa intervista Da Rold ricorda il valore del canto corale come pratica di aggregazione, collaborazione e condivisione. Il docente evidenzia inoltre alcune possibili cause della diminuzione dei tenori: i giovani tendono oggi a utilizzare e ascoltare sonorità più gravi, legate soprattutto a generi come pop e rap, e vivono la musica in modo più individuale rispetto al passato, quando era più diffusa l’abitudine di cantare insieme.

Partiamo dal presupposto – afferma – che la voce del tenore è da sempre quella più difficile da reclutare all’interno di un ansamble vocale, perchè deve essere curata in modo particolare, e chi canta in questa tonalità deve avere corde vocali di una certa lunghezza e forma. Inoltre, il tenore deve saper utilizzare il falsetto in alcune note, e ciò ne aumenta ulteriormente la complessità. Quindi sì, reperire tenori è particolarmente difficile, soprattutto nell’Italia del centro-nord

Da Rold osserva anche una differenza tra nord e sud Italia, dove la mancanza di tenori sarebbe meno marcata grazie a una tradizione musicale maggiormente orientata verso melodie ampie e note acute.

Come soluzione, propone di introdurre e rafforzare il canto corale nelle scuole attraverso progetti educativi, affinché i ragazzi sviluppino fin da piccoli interesse per il canto e possano beneficiare del suo importante valore sociale, culturale e formativo.