Per ora l’ipotesi che la coppia nederlandese si sia ammalata facendo birdwatching a Ushuaia regge poco, nonostante l’accanimento sui social
Continua a leggere: Non è detto che il contagio iniziale da hantavirus sia avvenuto in quella discarica
Fonte: il Post
Non è detto che il contagio iniziale da hantavirus sia avvenuto in quella discarica
15 Mag 2026 • 0 commenti
Per ora l’ipotesi che la coppia nederlandese si sia ammalata facendo birdwatching a Ushuaia regge poco, nonostante l’accanimento sui social
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