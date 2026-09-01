L’AIPAC spende cifre enormi per aiutare i candidati filo-israeliani e osteggiare quelli critici, ma il suo sostegno è sempre più divisivo
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Fonte: il Post
Non è un buon momento per la più potente lobby filo-israeliana negli Stati Uniti
1 Set 2026 • 0 commenti
L’AIPAC spende cifre enormi per aiutare i candidati filo-israeliani e osteggiare quelli critici, ma il suo sostegno è sempre più divisivo
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