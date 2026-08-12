«Adoro le mappe. Potrei trascorrere ore davanti a una cartina o a un mappamondo, eppure devo ancora conoscere qualcuno che abbia un senso dell’orientamento peggiore del mio»
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Fonte: il Post
Non ho il senso dell’orientamento. Voi?
12 Ago 2026 • 0 commenti
«Adoro le mappe. Potrei trascorrere ore davanti a una cartina o a un mappamondo, eppure devo ancora conoscere qualcuno che abbia un senso dell’orientamento peggiore del mio»
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