un sito di notizie, fatto dai commentatori

Non in parti uguali, no

Non in parti uguali, no

23 Set 2025 di hookii0 commenti

«Chiedetemi dov’è la sinistra moderata, in America e in Europa, e ve la so indicare facilmente. Chiedetemi dove è andata a finire, in America e in Europa, la destra moderata, e non saprei dove rintracciarla»
Continua a leggere: Non in parti uguali, no
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.