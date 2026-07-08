Non lo devi salvare tu

«Stemperavo la tensione quando si scontrava con il padre. Ero la figlia femmina che sua madre non aveva avuto. Nei giorni bui mi sedevo accanto a lui e mi sforzavo di fargli apprezzare le nostre piccole gioie quotidiane. Ancora una volta avevo seguito il manuale della fidanzata perfetta. Non avevo capito che quel manuale avrei dovuto buttarlo dal balcone»

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Fonte: il Post