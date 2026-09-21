È una pratica che si sta diffondendo nel tentativo di limitare l’impatto che può avere un post virale su una spiaggia o un lago
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Fonte: il Post
Non segnalare i luoghi che si condividono sui social per proteggerli
21 Set 2026 • 0 commenti
È una pratica che si sta diffondendo nel tentativo di limitare l’impatto che può avere un post virale su una spiaggia o un lago
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