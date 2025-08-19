Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida in un’intervista al Foglio in cui prende un po’ le distanze da Schillaci, il ministro della Salute
Continua a leggere: «Non sempre il pensiero scientifico dominante è quello giusto»
Fonte: il Post
«Non sempre il pensiero scientifico dominante è quello giusto»
19 Ago 2025 • 0 commenti
Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida in un’intervista al Foglio in cui prende un po’ le distanze da Schillaci, il ministro della Salute
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.