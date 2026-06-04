A parte le urla di paura, c’è sempre qualcuno che commenta ad alta voce, sghignazza o fa battute: c’è una spiegazione psicologica
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Fonte: il Post
Non si può pretendere di guardare un horror al cinema in silenzio
4 Giu 2026 • 0 commenti
A parte le urla di paura, c’è sempre qualcuno che commenta ad alta voce, sghignazza o fa battute: c’è una spiegazione psicologica
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