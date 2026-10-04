La compagnia non li ha identificati, ma un passeggero ha raccontato come hanno ripreso il controllo del volo dopo il tentativo di dirottamento
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Fonte: il Post
Non si sa ancora nulla dei piloti che hanno fatto atterrare il volo di Flydubai
4 Ott 2026 • 0 commenti
La compagnia non li ha identificati, ma un passeggero ha raccontato come hanno ripreso il controllo del volo dopo il tentativo di dirottamento
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