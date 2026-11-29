Durante la manifestazione nazionale contro la violenza sulle donne, organizzata a Roma il 28 novembre dal movimento Non Una Di Meno, un gruppo di manifestanti ha intonato il coro «Roccella ce l’ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato», facendo riferimento alla morte di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, annegato nel lago di Vico lo scorso giugno.

La ministra ha risposto sui propri profili social con la frase «Non una parola di meno», mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso la propria solidarietà alla ministra e condannato l’accaduto.

Lo racconta il sito Dagospia e ne parla un articolo di Repubblica