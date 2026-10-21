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Nonostante tutto, Netanyahu è ancora lì

Nonostante tutto, Netanyahu è ancora lì

21 Ott 2026 di hookii0 commenti

Nonostante il 7 ottobre, i processi in cui è imputato e le accuse di crimini di guerra, il primo ministro israeliano ha possibilità di essere riconfermato
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Fonte: il Post


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