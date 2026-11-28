«È con il registro elettronico, gli smartphone e i social che sono diventate davvero pubbliche. E questo ha comportato anche un cambiamento evidente: i docenti hanno cominciato a scrivere sperando di diventare virali e di essere pubblicati sul giornalino della scuola»
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Fonte: il Post
Note sulle note scolastiche
28 Nov 2026 • 0 commenti
«È con il registro elettronico, gli smartphone e i social che sono diventate davvero pubbliche. E questo ha comportato anche un cambiamento evidente: i docenti hanno cominciato a scrivere sperando di diventare virali e di essere pubblicati sul giornalino della scuola»
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