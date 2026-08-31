Il tennista serbo è stato sconfitto in cinque set da Mariano Navone ed era dal 2006 che non perdeva la prima partita di un torneo Slam
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Fonte: il Post
Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno degli US Open
31 Ago 2026 • 0 commenti
Il tennista serbo è stato sconfitto in cinque set da Mariano Navone ed era dal 2006 che non perdeva la prima partita di un torneo Slam
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