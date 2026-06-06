Continua a leggere: Nove persone sono state uccise in due attacchi israeliani nel sud del Libano, due giorni dopo il rinnovo del cessate il fuoco
Fonte: il Post
Nove persone sono state uccise in due attacchi israeliani nel sud del Libano, due giorni dopo il rinnovo del cessate il fuoco
6 Giu 2026 • 0 commenti
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