Continua a leggere: Nvidia si è accordata con la piattaforma di intelligenza artificiale Hugging Face per acquistarla, per quasi 13 miliardi di dollari
Fonte: il Post
Nvidia si è accordata con la piattaforma di intelligenza artificiale Hugging Face per acquistarla, per quasi 13 miliardi di dollari
3 Set 2026 • 0 commenti
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