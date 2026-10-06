Ci sarà una grande mobilitazione nazionale, dopo quasi due settimane di manifestazioni: servirà a capire quanto il movimento sia riuscito ad allargarsi
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Fonte: il Post
Oggi è una giornata importante per le proteste degli studenti in Francia
6 Ott 2026 • 0 commenti
Ci sarà una grande mobilitazione nazionale, dopo quasi due settimane di manifestazioni: servirà a capire quanto il movimento sia riuscito ad allargarsi
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