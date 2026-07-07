Dipende dalla sentenza di una Corte d’appello: se le dovesse andare male, a guidare l’estrema destra francese sarà Jordan Bardella
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Fonte: il Post
Oggi Marine Le Pen saprà se può candidarsi alle presidenziali francesi
7 Lug 2026 • 0 commenti
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