Quello dell’esistenza e regolarità delle soluzioni delle equazioni di Navier-Stokes, ma due ricercatori dicono che è stato rubato il loro lavoro
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Fonte: il Post
OpenAI dice di aver risolto uno dei Problemi del millennio
9 Set 2026 • 0 commenti
Quello dell’esistenza e regolarità delle soluzioni delle equazioni di Navier-Stokes, ma due ricercatori dicono che è stato rubato il loro lavoro
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