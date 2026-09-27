Dopo gli episodi in cui si sono comportati in modo imprevedibile, che secondo Axios sono molti di più di quelli che conosciamo
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Fonte: il Post
OpenAI dice di aver sospeso lo sviluppo dei suoi modelli più potenti
27 Set 2026 • 0 commenti
Dopo gli episodi in cui si sono comportati in modo imprevedibile, che secondo Axios sono molti di più di quelli che conosciamo
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