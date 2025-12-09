Fino al 6 gennaio, per gestire il sovraffollamento dello spazio in cui è stato ricreato il celebre balcone della tragedia si Shakespeare
Continua a leggere: Ora a Verona per visitare la “Casa di Giulietta” bisogna pagare 12 euro
Fonte: il Post
Ora a Verona per visitare la “Casa di Giulietta” bisogna pagare 12 euro
9 Dic 2025 • 0 commenti
Fino al 6 gennaio, per gestire il sovraffollamento dello spazio in cui è stato ricreato il celebre balcone della tragedia si Shakespeare
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.