L’amministratore delegato di Anthropic Dario Amodei dice che serve rallentare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale per valutarne i rischi, e anche altri sono d’accordo
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Fonte: il Post
Ora anche i capi delle aziende di AI dicono che bisogna stare attenti
12 Set 2026 • 0 commenti
L’amministratore delegato di Anthropic Dario Amodei dice che serve rallentare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale per valutarne i rischi, e anche altri sono d’accordo
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