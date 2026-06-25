La polizia ha messo online un nuovo portale per consultare i verbali, vedere i fotogrammi degli autovelox e altro ancora, risparmiandosi un po’ di burocrazia
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Fonte: il Post
Ora c’è un modo più facile per trovare le multe
25 Giu 2026 • 0 commenti
La polizia ha messo online un nuovo portale per consultare i verbali, vedere i fotogrammi degli autovelox e altro ancora, risparmiandosi un po’ di burocrazia
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