Verrà così esteso a tutta Italia il metodo inventato da un giudice in Calabria per aiutare i minori a lasciare gli ambienti criminali senza ritorsioni
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Fonte: il Post
Ora c’è una legge per dare alternative a chi cresce in famiglie mafiose
16 Lug 2026 • 0 commenti
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