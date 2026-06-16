Un’azienda californiana ha comprato dal suo autore la soluzione di Kryptos, la scultura nel cortile della CIA, e ha organizzato una sfida online
Continua a leggere: Ora è una società di criptovalute a custodire la soluzione a uno degli enigmi più famosi al mondo
Fonte: il Post
Ora è una società di criptovalute a custodire la soluzione a uno degli enigmi più famosi al mondo
16 Giu 2026 • 0 commenti
Un’azienda californiana ha comprato dal suo autore la soluzione di Kryptos, la scultura nel cortile della CIA, e ha organizzato una sfida online
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