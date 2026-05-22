È stato approvato un documento ufficiale che per la prima volta rifiuta un tipo di discriminazione a lungo considerato normale
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Fonte: il Post
Ora gli scout cattolici italiani hanno una linea chiara sui capi gay
22 Mag 2026 • 0 commenti
È stato approvato un documento ufficiale che per la prima volta rifiuta un tipo di discriminazione a lungo considerato normale
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