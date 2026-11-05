Ha attaccato l’Esercito di Liberazione Nazionale, che opera sul confine con la Colombia, come al solito su imbeccata degli Stati Uniti
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Fonte: il Post
Ora il Venezuela usa il pugno duro col gruppo armato che proteggeva
5 Nov 2026 • 0 commenti
Ha attaccato l’Esercito di Liberazione Nazionale, che opera sul confine con la Colombia, come al solito su imbeccata degli Stati Uniti
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