Dopo Matteo Perego di Forza Italia si è fatta avanti formalmente Silvia Sardone della Lega, e poi c’è quello che vorrebbe Ignazio La Russa
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Fonte: il Post
Ora per il sindaco di Milano il centrodestra ha due candidati, e mezzo
20 Set 2026 • 0 commenti
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