Soprattutto per le aziende di lusso, che devono tenere conto della crescente ostilità contro l’intelligenza artificiale generativa
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Fonte: il Post
Ora sottolineare che qualcosa non è fatto con l’AI è una mossa di marketing
14 Giu 2026 • 0 commenti
Soprattutto per le aziende di lusso, che devono tenere conto della crescente ostilità contro l’intelligenza artificiale generativa
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