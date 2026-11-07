Ordinary Abundance: la meraviglia delle “piccole” cose

Praticamente ogni gesto della nostra vita quotidiana, di quelli che compiamo in maniera automatica senza pensarci, avrebbe riempito di meraviglia i nostri antenati, come ci ricorda questo articolo scrollabile illustrato.

Prima della lavatrice, fare il bucato di una famiglia poteva prendere un’intera giornata, e prima del telegrafo un’informazione viaggiava solo tanto velocemente quanto la persona che la portava. Perfino a un ricco latifondista come Thomas Jefferson poteva capitare di avere la casa così fredda da gelare l’inchiostro con cui stava scrivendo, e nell’Inghilterra del Settecento gli ananas erano così costosi che venivano affittati come decorazione per le feste. L’articolo elenca citazioni di chi, per la prima volta, ha potuto fruire, o solo immaginare, di cose come gli occhiali, il bagno in casa, o la musica registrata.