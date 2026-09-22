C’è chi è disposto a farlo per bere il ghiaccio delle isole Svalbard, ma senza arrivare a tanto ci sono sempre più “acque pregiate” da centinaia o decine di euro
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Fonte: il Post
Paghereste diecimila euro per una bottiglia d’acqua?
22 Set 2026 • 0 commenti
C’è chi è disposto a farlo per bere il ghiaccio delle isole Svalbard, ma senza arrivare a tanto ci sono sempre più “acque pregiate” da centinaia o decine di euro
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