Sono iniziati i lavori per togliere gli ultimi residui della protesta ambientalista che avvenne proprio davanti all’ex sindaco Nardella
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Fonte: il Post
Palazzo Vecchio a Firenze è ancora un po’ sporco, tre anni dopo il lancio di vernice
28 Set 2026 • 0 commenti
Sono iniziati i lavori per togliere gli ultimi residui della protesta ambientalista che avvenne proprio davanti all’ex sindaco Nardella
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