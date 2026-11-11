Le nuove sedi di diverse gallerie internazionali e l’arrivo di Art Basel si sono aggiunte ai musei pubblici e agli investimenti dei marchi del lusso
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Fonte: il Post
Parigi conta sempre di più nel mercato dell’arte
11 Nov 2026 • 0 commenti
Le nuove sedi di diverse gallerie internazionali e l’arrivo di Art Basel si sono aggiunte ai musei pubblici e agli investimenti dei marchi del lusso
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