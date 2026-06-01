Parlando con Spartaco Albertarelli di AI

Questa settimana proponiamo un’interessante chiacchierata che il blog My GdT, ha fatto con Spartaco Albertarelli (uno dei decani del gioco da tavolo in Italia, link per chi non lo conoscesse) qui la prima e la seconda parte del video Una chiacchierata interessante che accoglie l’IA senza demonizzarla a priori, un discorso sulla linea di quello che fece Mark Harris all’Hookifest del 2025, in poche parole ha paura dell’IA solo chi non riesce a padroneggiarla.

Buon ascolto e Buon Gioco!