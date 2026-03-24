I gruppi GASP si riuniscono per condividere le esperienze di chi soffre di malattie comuni ma poco riconosciute, come endometriosi e vulvodinia
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Fonte: il Post
Parlare di dolori pelvici cronici, tra donne che ne soffrono
24 Mar 2026 • 0 commenti
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