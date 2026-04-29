Perché la giustizia sportiva è diversa da quella ordinaria, perché si è condizionati dal tifo, e perché spesso sono cose interpretabili e fumose
Continua a leggere: Parlare di indagini è ancora più difficile, se sono sul calcio
Fonte: il Post
Parlare di indagini è ancora più difficile, se sono sul calcio
29 Apr 2026 • 0 commenti
Perché la giustizia sportiva è diversa da quella ordinaria, perché si è condizionati dal tifo, e perché spesso sono cose interpretabili e fumose
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.