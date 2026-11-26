Worse On Purpose, pubblicazione online dedicata a mostrare al pubblico le modalità operative con cui le aziende guadagnano vendendo prodotti a prezzi molto superiori ai costi di produzione, dedica un articolo alla storia di Luxottica, azienda che in Italia è ben conosciuta col suo nome, ma all’estero è conosciuta solo tramite i suoi marchi famosi.

L’articolo comincia con la storia personale del fondatore Leonardo Del Vecchio, dai primi passi come contoterzista (1961) alla produzione di montature complete (1967) all’accordo con Giorgio Armani (1988).

Del Vecchio understood something that would fuel the next thirty years of expansion: if you put a fashion label on a medical device, people will pay twenty times what it costs to make.

Negli anni successivi Luxottica acquistò vari marchi di successo, anche usando la forza commerciale che gli veniva dalla gestione delle catene di negozi già in suo possesso per valorizzare i nuovi marchi appena acquisiti.

The quality improvement was real. But frames that cost a few dollars to manufacture don’t become $200 products because you added lacquer. They become $200 products because you control the retail and eliminate every alternative at that price point. The scarcity was manufactured. The exclusivity was engineered. The price was strategic.

In particolare, la forza contrattuale di Luxottica negli USA viene dal controllo del provider sanitario EyeMed Vision Care, il secondo in USA come numero di utenti, sfruttando così le opportunità offerte dal mercato delle prestazioni sanitarie. Il funzionamento è questo: il datore di lavoro offre nel contratto anche la copertura dei difetti visivi, affidandola a provider come EyeMed Vision Care. Questa indirizza i clienti cui servono occhiali a negozi “in-network” che sono di proprietà di Luxottica, e qui sono in vendita gli occhiali prodotti dai vari marchi Luxottica.

They never disclose the relationship. EyeMed does not tell its 43 million members that it is owned by the same company that owns the stores and the brands. The whole system is presented as if you’re choosing between independent options.

La crescita di Luxottica è stata continua, prima con la fusione con Essilor (lenti), poi con gli accordi con Meta per la produzione dei famosi/famigerati “smart glasses”.