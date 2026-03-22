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Pelati di tutto il mondo uniamoci

Pelati di tutto il mondo uniamoci

22 Mar 2026 di hookii0 commenti

«In tutti questi anni, nonostante la mia fronte ampia abbia subito una leggera retrocessione dell’attaccatura, ho vissuto nel terrore di perdere i capelli. Fino a quando l’algoritmo non mi ha suggerito una sezione di Reddit intitolata r/bald»
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Fonte: il Post


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