Pelati di tutto il mondo uniamoci

«In tutti questi anni, nonostante la mia fronte ampia abbia subito una leggera retrocessione dell’attaccatura, ho vissuto nel terrore di perdere i capelli. Fino a quando l’algoritmo non mi ha suggerito una sezione di Reddit intitolata r/bald»

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Fonte: il Post