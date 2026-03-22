«In tutti questi anni, nonostante la mia fronte ampia abbia subito una leggera retrocessione dell’attaccatura, ho vissuto nel terrore di perdere i capelli. Fino a quando l’algoritmo non mi ha suggerito una sezione di Reddit intitolata r/bald»
Continua a leggere: Pelati di tutto il mondo uniamoci
Fonte: il Post
Pelati di tutto il mondo uniamoci
22 Mar 2026 • 0 commenti
«In tutti questi anni, nonostante la mia fronte ampia abbia subito una leggera retrocessione dell’attaccatura, ho vissuto nel terrore di perdere i capelli. Fino a quando l’algoritmo non mi ha suggerito una sezione di Reddit intitolata r/bald»
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.