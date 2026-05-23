Le richieste per il permesso di residenza permanente andranno fatte dal proprio paese d’origine, con molte lentezze e complicazioni in più
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Fonte: il Post
Per chiedere la “Green Card” sarà necessario uscire dagli Stati Uniti
23 Mag 2026 • 0 commenti
Le richieste per il permesso di residenza permanente andranno fatte dal proprio paese d’origine, con molte lentezze e complicazioni in più
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