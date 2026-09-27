Lo stato del sudest riproduce in piccolo l’intero paese e dal 1989 chi vince lì viene eletto: Lula e Flávio Bolsonaro ci vanno spesso
Continua a leggere: Per diventare presidente del Brasile bisogna vincere in Minas Gerais
Fonte: il Post
Per diventare presidente del Brasile bisogna vincere in Minas Gerais
27 Set 2026 • 0 commenti
Lo stato del sudest riproduce in piccolo l’intero paese e dal 1989 chi vince lì viene eletto: Lula e Flávio Bolsonaro ci vanno spesso
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.