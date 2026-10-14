Non è chiaro perché: nei giorni scorsi si era parlato di una possibile sospensione dell’intelligence statunitense, per fare pressioni su Zelensky
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Fonte: il Post
Per due notti l’Ucraina non ha ricevuto dagli alleati avvertimenti sugli attacchi russi
14 Ott 2026 • 0 commenti
Non è chiaro perché: nei giorni scorsi si era parlato di una possibile sospensione dell’intelligence statunitense, per fare pressioni su Zelensky
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