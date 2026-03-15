Il rallentamento della frana ha permesso a circa 600 persone di tornare a casa, le altre devono fare i conti con l’aumento dei prezzi degli affitti
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Fonte: il Post
Per i 900 abitanti rimasti sfollati a Niscemi non è facile trovare una casa
15 Mar 2026 • 0 commenti
Il rallentamento della frana ha permesso a circa 600 persone di tornare a casa, le altre devono fare i conti con l’aumento dei prezzi degli affitti
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