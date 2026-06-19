Perché molti tra i paesi partecipanti hanno problemi con i visti, soprattutto per entrare negli Stati Uniti: succede anche ai giornalisti
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Fonte: il Post
Per i tifosi africani non è semplice vedere dal vivo questi Mondiali
19 Giu 2026 • 0 commenti
Perché molti tra i paesi partecipanti hanno problemi con i visti, soprattutto per entrare negli Stati Uniti: succede anche ai giornalisti
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