Le forti piogge hanno causato danni e disagi, e diversi paesi sono difficilmente raggiungibili per le frane e gli allagamenti
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Fonte: il Post
Per il maltempo sono state chiuse molte strade in Nord Italia e Toscana
21 Ago 2026 • 0 commenti
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