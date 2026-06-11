Ha commentato così il respingimento dell’arbitro somalo Omar Artan da parte degli Stati Uniti, dicendo anche di non poterci fare molto
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Fonte: il Post
Per il presidente della FIFA Gianni Infantino la gente deve rilassarsi
11 Giu 2026 • 0 commenti
Ha commentato così il respingimento dell’arbitro somalo Omar Artan da parte degli Stati Uniti, dicendo anche di non poterci fare molto
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